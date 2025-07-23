Births: July 23, 2025
Published 6:00 am Wednesday, July 23, 2025
Recent births to parents residing in Northeastern Oregon
CHI St. Anthony Hospital, Pendleton
July 15, 2025
GILROY — Kayla Shea Gilman and Aaron Eugene Gilroy, of Irrigon; a boy, Maverick Lenny Gilroy.
Trending
PRESLEY — Tonya Cortes and Shawn Presley, of Pendleton; a boy, Azaiah Jayce Presley.
TILFORD — Katherine C.Savage and Jesse W. Tilford, of Enterprise/Lakeview; a boy, Sawyer Tilford.
July 19, 2025
DAVIS — Tiffany Snedeker and Michael Davis, of Pendleton; a boy, Ryder Lee Davis.
Good Shepherd Medical Center, Hermiston
June 14, 2025
Trending
GONZALEZ — Macylee Withers and Joe Gonzalez III, of Stanfield; a boy, Lorenzo Adam Gonzalez.
June 27, 2025
GARCIA NAJERA — Alexa Najera Santiago and Esteban Enrique Garcia, of Umatilla; a girl, Aurora Eloa Garcia Najera.
July 15, 2025
HEREDIA — Jazmin Lizbeth Rodriguez and Jonathan Heredia-Garcilazo, of Umatilla; a girl, Kaylani Leah Heredia.
Grande Ronde Hospital, La Grande
July 14, 2025
RITTER — Tiffiney Ann-Marie Ritter and Austin Michal Ritter, of La Grande; a girl, Millie Marie Ritter.
July 18, 2025
MCWHIRTER — Elizabeth Rose Horton and Benjamin Alan McWhirter, of La Grande; a girl, Bexley Aurora McWhirter.